Sonntagsrebell Lugner legt nach

Spar und auch Rewe (u. a. Billa, Merkur) würden ständig beteuern, ärgert sich Lugner, dass sie keine Sonntagsöffnung brauchen. "Auf der anderen Seite sperren sie einen Sonntags-Shop nach dem anderen auf. Die bekommen alles genehmigt." Der Billa am Wiener Praterstern sei der umsatzstärkste in ganz Österreich. "Der macht am Sonntag so viel Geschäft wie in der restlichen Woche zusammen." Lugner fragt sich, "ob man als Händler, der sich an Gesetze hält, verhöhnt wird".

Auch in der Lugner City habe sich während der Fußball-EM 2008 gezeigt, dass die Menschen gerne am Sonntag einkaufen gehen. Das Umsatzplus habe 79 Prozent betragen. Für das "gleiche Recht für alle" werde er notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof gehen.

Die aktuelle Anzeige, die Lugner zu Wochenbeginn eingebracht hat, liegt nun bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und beim Wirtschafts- sowie Arbeitsminister vor. Lugners Anwalt Adrian Hollaender rechnet damit, dass in den kommenden zwei Monaten Bewegung in die Sache kommt.