Sonnenenergie stellt Strom aus Kohle und Gas in den Schatten

Am Strommarkt bahnt sich eine Revolution an. Schon 2020 könnte es billiger sein, Strom aus Sonnenenergie zu erzeugen als aus Kohle- oder Gaskraftwerken.

Die Preise für die Fotovoltaik-Paneele sind in den vergangenen zehn Jahren um durchschnittlich sieben Prozent pro Jahr gefallen. Noch kostet die Kilowattstunde Strom aus Sonnenenergie allerdings etwa zehn Cent und damit deutlich mehr als die 3,5 Cent, die Strom an der Börse kostet. Neu erbaute Kohlekraftwerke brauchen einen Strompreis von rund sieben Cent, Atomkraftwerke mehr als zehn Cent. "Zwei Cent je Kilowattstunde Solarstrom ist keine Utopie", sagt Peter Birkner, Vorstand der deutschen Mainova AG, dem Stromversorger der Stadt Frankfurt/Main. Die Energiewende werde "zum emotionalen Selbstläufer". Denn mit einer Solaranlage auf dem Dach könne man die Stromrechnung ordentlich senken. Die Fotovoltaik-Technik sei bei Weitem nicht ausgereizt, bei konventionellen Kraftwerken aber sei nicht mehr viel Verbesserung möglich.

In Österreich sind derzeit rund 766 Megawatt Fotovoltaik installiert. Das ist in etwa die Leistung eines großen Gaskraftwerkes. Kleine Solaranlagen auf Hausdächern (bis zu fünf Kilowatt) werden mit 275 Euro je Kilowatt gefördert. Die Förderhöhe sinkt seit Jahren in etwa parallel mit dem Preisrutsch der Anlagen. Stimmen die Preisprognosen, die Birkner mit vielen Experten teilt, könnte die Solarförderung in wenigen Jahren obsolet werden.