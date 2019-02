Sommerjob bei der Post: Gericht hält 821 Euro brutto für genug

Die Klage der AK wurde in allen drei Gerichtsinstanzen abgewiesen. Das Gehalt von 821,20 Euro sei in Ordnung, urteilte jetzt der Oberste Gerichtshof (OGH). Die Ferialarbeiten von Schüler und Studenten „sind zwangsläufig kürzer und mit der Notwendigkeit einer gewissen Einschulung verbunden“. Von den ständig beschäftigten Arbeitnehmern dürfe man in der Regel auch größere Effizienz erwarten. Für den Tiroler AK-Präsidenten Erwin Zangerl zeigt der Fall, wie wichtig Kollektivverträge für den Verdienst sind. Gäbe es sie nicht, würden auch Lohnvereinbarungen, „die sich am Existenzminimum orientieren“, zulässig.

Die Post zahlt den Urlaubsersatzkräften inzwischen 950 Euro brutto und gewährt für geleistete Überstunden eine Pauschale von 250 Euro. Außerdem gibt’s für „Wiederkehrer“, die jedes Jahr aushelfen, 100 Euro Prämie.