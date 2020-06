Sölden: Zwischen zwei Gletschern

Alles ist auf den Gast ausgerichtet, auch die Palette an teuren MarkenEntlang der Straße, die sich durch den Ort Sölden schlängelt, reiht sich ein Sportgeschäft an das nächste. Neu ankommende Touristen kommen mit dem Zählen gar nicht nach. „Es sind mehr als 30 Läden“, sagen Einheimische. „Im Verhältnis zur Einwohnerzahl europaweit rekordverdächtig“, ergänzen Branchenkenner.

David Glanzer gehört mit elf Geschäften, davon sechs Sportartikel- und zwei Snowboard-Läden, zu den Großen im Ort. Er hat 1500 Paar Skier „draußen“ und einen Mitarbeiter nur damit beschäftigt, die Bretteln täglich bei den diversen Verleihstationen einzusammeln. Pro Stunde bringen seine Mitarbeiter bis zu 60 Paar Verleihskier auf Vordermann. Der Verkauf der Skier ist längst in den Hintergrund gerückt. Denn wenn die Saison um den 20. Dezember in den Wintersportorten so richtig losgeht, beginnen die Händler in den Städten längst mit dem Ausverkauf und ruinieren damit den Preis. Die Gefahr, dass heuer Ware verschleudert wird, ist groß, sind sich die Händler in Sölden einig. Weil weniger Russen kommen, wird der eine oder andere heuer wohl früher als sonst nervös werden und Aktionen starten.

Bernhard Riml hat zwei Sportartikelgeschäfte im Ort und drei weitere am Berg. Er entspricht zumindest in einem Punkt gar nicht dem Klischee des Tirolers. „Ich war nie ein guter Skifahrer“, sagt er. „Aber Friseure haben auch nie eine gute Frisur, oder?“

Riml verleiht rund 2000 Skiausrüstungen. Diese Menge immer top-gewartet zu haben, wäre händisch gar nicht mehr möglich. Die Arbeit erledigt eine Maschine, die 250.000 Euro gekostet hat. „Es erfordert einen entsprechenden Umsatz, damit sich das rentiert“, fügt er hinzu. Automatisiert wird auch

in den Verleihstationen. Vermehrt sollen Skifahrer ihre Ausrüstung selbst in einen Spind bei der Talstation stellen und am nächsten Tag wieder abholen. Der Code zum Spind wird auf den Liftpass geladen. Das spart den Verleihern Personal und damit Kosten. Das System haben sich die Österreicher von japanischen Skihallen abgeschaut.