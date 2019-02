So wurde Stroh zur Innovation

In Dänemark wird Stroh heute in großen Heizkraftwerken verbrannt. Dabei hat Stroh einen sehr schlechten Leitwert und ist daher ein gute Isolator. Die Voraussetzungen für Stroh als Styroporersatz waren also gut. Allerdings gab es noch ein großes Problem. „Die entscheidende Frage war, wie bekommen wir Stroh in eine Form, ohne alles mit Kleber zuzukleistern“, beschreibt Maier-Eschenlohr das Problem.