So will die Post Amazon auf Distanz halten

Die große Frage sei, was Amazon in Österreich vorhabe. Derzeit befindet sich der US-Konzern in Lauerstellung. Amazon liefert nämlich nicht über eigene Infrastruktur, sondern über Partnerunternehmen aus. „ Amazon schaut sich die Logistik an, ohne Geld reinzustecken“, sagt Kreutzer. Sollten sie Chancen in Österreich sehen, könnten sie selbst an den Start gehen. „Das ist aber nicht einfach. Man verdient mit dem Paketgeschäft nicht viel, wenn es nicht das Kerngeschäft ist“, so Kreutzer.

Zunächst ist jedoch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Zug. Grundsätzlich wird im Kartellrecht in Österreich ab 30 Prozent Marktanteil von einer marktbeherrschenden Stellung ausgegangen. In der Vergangenheit hat die BWB bei Zusammenschlüssen mit hohen Marktanteilen Marktbefragungen durchgeführt, was laut BWB-Chef Theodor Thanner auch in diesem Fall erwogen wird. Laut Brancheninsidern wäre es denkbar, dass die Post Teile des DHL-Geschäfts abgeben muss.