Smartes Einkaufswagerl wiegt das Obst selbst ab

Milch, Fleisch und Brot einfach in den Einkaufswagen legen. Ebenso Obst und Gemüse. Das Abwiegen ist künftig unnötig. Das macht das neue smarte Einkaufswagerl von Amazon selbst. Bei Obst und Gemüse gibt der Kunde eine Produktnummer am Touchscreen ein, der Einkaufswagen wiegt dann automatisch, was in den Wagen gelegt wird. Computer Vision-Algorithmen – eine Bildverarbeitung – verwandeln den Einkaufswagen in eine mobile Kasse. Und nicht nur das. Der Kunde kann einfach aus dem Supermarkt gehen, langes Anstehen an der Kasse war gestern.

Wie funktioniert das genau?

Am Griff des Wagens befindet sich ein Touchscreen, darüber melden sich Supermarktbesucher an, per QR-Code und ihrem Amazon-Konto. Der Bildschirm scannt auch Rabattcodes ein. Beim Verlassen des Geschäfts erfassen Sensoren automatisch den Wagen. Der Einkauf wird über die Kreditkarte abgerechnet, die bei Amazon hinterlegt ist. Ein Schönheitsfehler: Die Technologie ist derzeit nicht für Großeinkäufe gemacht. Alles, was über zwei Einkaufstaschen hinausgeht, braucht nach wie vor einen herkömmlichen Wagen und eine Kasse. Und: Der Kunde muss eventuell Schlange stehen.

Laut dem Tech-Magazin Ars Technica setzt Amazon auf den smarten Einkaufswagen, weil das bisherige Konzept, bei dem ganze Supermärkte mit Kameras und Sensoren ausgestattet werden, bei größeren Märkten offenbar nicht funktioniert. Die smarten Wagen sollen Medienberichten zufolge zuerst in einem neuen Amazon-Markt in Los Angeles im Laufe des Jahres zum Einsatz kommen.