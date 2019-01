Skiverleiher vom Schnee ausgebremst

Zuletzt ist der französische Diskonter Decathlon in der SCS in Vösendorf gestartet, ein zweiter Standort in Wien oder Graz soll verhandelt werden. Im Vergleich zur Schweiz, wo Decathlon auf einen Schlag eine Mitbewerber mit rund 20 Standorten übernommen hat, bleibt die Österreich-Expansion verhalten. Auch beim norwegischen Konkurrenten XXL-Sports scheinen die erst sehr ambitionierten Pläne von 15 Läden in Österreich etwas zurückgenommen worden zu werden. Aktuell halten die Norweger, die 2017 in Österreich gestartet sind, bei vier Standorten. Demnächst eröffnet Nummer fünf in der Wiener Mariahilfer Straße.