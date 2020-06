Skibranche will mit Helmen und Brillen Umsatzrennen machen

Die Russlandkrise zieht auch in der Ski-Industrie ihre Spuren. Russland ist – neben Skandinavien – der größte Abnehmer von Langlaufskiern und kämpft derzeit mit der Rubelabwertung. Ein großer Player in diesem Bereich ist Fischer Ski. Vorstand Franz Föttinger gesteht bereits ein, dass er in Russland großzügige Rabatte gewähren muss, um das Geschäft anzukurbeln.

Die Skiproduktion in der Westukraine, in der rund zwei Drittel der Fischer-Bretter von Band laufen, gehe aber unbeirrt weiter, betont Föttinger, der auch Sprecher der Branche ist. Blizzard und Atomic fertigen ebenfalls weiterhin problemlos einen Teil ihrer Bretteln in der Westukraine an der Grenze zu Ungarn.