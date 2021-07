Simonsfeld: Gutes Windjahr treibt Gewinne an

Mit Strom aus Windkraftanlagen lässt sich derzeit gut verdienen. Die niederösterreichische Windkraft Simonsfeld feiert das beste Jahr der Firmengeschichte: Der Umsatz kletterte im Vorjahr um 5,6 Prozent auf 30,9 Millionenh Euro. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 3,6 Millionen Euro - der höchste, den das in Ernstbrunn bei Korneuburg ansässige Unternehmen jemals erzielte. Die Aktionäre sollen vier Euro je Aktie an Ausschüttung erhalten. Die Windkraft Simonsfeld ist eine nicht an der Börse notierende Aktiengesellschaft. Der Wert der Aktie betrug laut Bilanz 2014 (letzt verfügbare Zahl) 172,6 Euro.