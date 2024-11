238.500 Euro im Monat: Mutter von Renè Benko muss seine Villa zahlen

In der Causa Signa rund um den gefallenen Immobilien-Tycoon Renè Benko gibt es eine weitere Facette: Obwohl Benko nach einem Insolvenzverfahren auf das Existenzminimum gepfändet wird, lebt er mit seiner Familie nach wie vor in der Villa in Igls. Die Miete dafür zahlt seine Mutter, berichtete der Standard am Donnerstag. Immerhin macht die Rechnung für das Haus 238.500 Euro monatlich aus.