Signa: Haftbefehl gegen Manager in Berlin

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Im Zuge der Aufarbeitung der Signa-Insolvenz hat die Berliner Polizei einen Haftbefehl gegen einen Manager der Immobilien-Gruppe vollstreckt. Dem 49-Jährigen werde Untreue in vier Fällen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit. Er soll im Frühjahr 2023 als Vertretungsberechtigter mehrerer Signa-Gesellschaften zweckgebundene Darlehen in Höhe von zehn Mio. Euro ohne Wissen der Geldgeber an andere Firmen des Konglomerats transferiert haben. Davon seien mehr als 8,4 Mio. Euro nicht zurückgezahlt worden. Der Mann blieb jedoch unter strengen Meldeauflagen auf freiem Fuß.

Grenzüberschreitende Aufarbeitung einer Milliardenpleite Die Ermittlungen in Berlin reihen sich in die grenzübergreifende juristische Aufarbeitung der Milliardenpleite des Handels- und Immobilienkonzerns ein. Der Zusammenbruch der Gruppe gilt mit Forderungen in zweistelliger Milliardenhöhe als größte Insolvenz der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Zu dem Firmengeflecht gehörten in Deutschland unter anderem die Warenhauskette Galeria, das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe sowie unvollendete Großprojekte wie der Hamburger Elbtower.