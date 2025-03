Signa Holding: Bereits ein Jahr früher pleite, als bisher bekannt

Christof Stapf, der Insolvenzverwalter der SIGNA Holding GmbH, hat heute, Montag, den Gläubigern und ihren Vertretern seinen vierten Bericht vorgelegt. "Ein nun vorliegendes Gutachten, das vom beigezogenen Sachverständigen Deloitte Financial erstellt worden ist, gelangt zu dem Schluss, dass die SIGNA Holding GmbH bereits spätestens ab 30.11.2022 zahlungsunfähig war und die Zahlungsunfähigkeit bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 29.11.2023 auch nicht mehr beseitigt werden konnte", heißt es in einer Aussendung. "Ein noch weiter davor liegender Stichtag des Eintritts der materiellen Insolvenz ist aufgrund der Komplexität des Falles nicht auszuschließen und weiterhin in Prüfung." Ansprüche der Insolvenzmasse in dreistelliger Millionen-Höhe konnten dadurch bereits fundiert erhoben werden. Die Anspruchsverfolgung sei aber bei weitem noch nicht abgeschlossen.

Ziel des Liquidationsfortbetriebs sei es, die derzeit laufende Verwertung der noch wesentlichen Beteiligungen abzuschließen und eine geordnete Abwicklung der übrigen Unternehmensbereiche sicherzustellen, die in Teilen noch mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. Die Verhandlungen über den Verkauf der Medienbeteiligungen seien nach wie vor im Gange.

"Die angemeldete Forderungsgesamtsumme war zwischenzeitlich bei rund 9,5 Milliarden Euro gelegen. Ein Teil der ursprünglichen Forderungen wurde durch einzelne Gläubiger mittlerweile wieder zurückgezogen. Bis Ende Februar waren beim Insolvenzgericht nunmehr 442 Forderungen in Höhe von in Summe 7,712 Milliarden Euro angemeldet. Hiervon hat der Insolvenzverwalter der SIGNA Holding GmbH bisher Forderungen in der Höhe von 2,163 Mrd. Euro anerkannt und 5,548 Mrd. Euro bestritten. Die Prüfung mehrerer, überwiegend größerer Forderungsvolumina ist noch im Gange", heißt es weiters.

Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse habe der Insolvenzverwalter in Abstimmung mit dem Gläubigerausschuss und dem Insolvenzgericht Anfechtungsansprüche in Höhe von mehr als 300 Millionen Euro gerichtlich eingefordert. Außergerichtlich konnten bisher rund 3 Millionen Euro im Vergleichswege eingezogen werden.