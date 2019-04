Siemens Österreich: Umsatz gesunken

Siemens hatte zum Bilanzstichtag am 30. September 2018 österreichweit 10.700 Mitarbeiter. Das ist ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Personalstand. Siemens betreibt in Österreich fünf Werke, zwei in Wien und je eines in Graz, Weiz und Linz.

Zu den wesentlichen Auftragseingängen zählten das Projekt Smart Meter der Wiener Netze; neue Züge für die ÖBB, die Tschechische Bahn (CD) und für Israel sowie zwei Aufträge zur Erweiterung von Gaskraftwerken in Argentinien. Im Bereich Gebäudetechnik wurden beispielsweise die Felsentherme in Bad Gastein und die Römertherme in Bad Kleinkirchheim modernisiert.

Die Siemens AG Österreich ist auch die Osteuropa-Zentrale des Konzerns und steuert die Aktivitäten in insgesamt 21 Ländern Zentral- und Osteuropas. Im April 2019 kamen Polen und Tschechien neu dazu. Weltweit erhöhte Siemens die Mitarbeiterzahl 2017/18 um 7.000. Insgesamt arbeiteten im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 379.000 Menschen bei Siemens.