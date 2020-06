Siemens macht Solarsparte dicht

Dazu kommt ein Imageverlust. Siemens wollte sich mit seinen Sonnenkraftwerken als führender Technologie-Partner beim Wüstenstrom-Projekt Desertec engagieren. Bei der Solarthermie wird mit Sonnenenergie Wasserdampf erzeugt, der Turbinen zur Stromerzeugung antreibt. Teile dieser Wärmeenergie können so gespeichert werden, dass auch in der Nacht Strom produziert werden kann. Der globale Markt für Solarthermie ist zuletzt wieder geschrumpft.

Siemens will sich im Bereich Erneuerbare Energien künftig voll auf Wind und Wasser konzentrieren. Doch auch in der Windsparte läuft es nicht ohne Turbulenzen. So wurden im Vorjahr 600 Jobs in der Rotorblatt-Fertigung in den USA gekappt.

Hoffnung gibt es für den schwer angeschlagenen deutschen Solarmodulhersteller Solarworld. Das mit rund 900 Millionen Euro verschuldete Unternehmen hat laut Zeitungsberichten offenbar einen Retter gefunden. Qatar Solar Technologies will um 35 Millionen Euro 30 Prozent der Aktien an Solarworld erwerben und eine Wandelanleihe um 200 Millionen Euro zeichnen. Mit dieser Unterstützung hofft Unternehmensgründer Frank Asbeck seinen Sanierungsplan gegenüber den Gläubigern durchzubringen.