Siemens eröffnet die „digitale Fabrik“

Um weiterhin vorne mitzuspielen, müsse die Politik in Europa ein kreatives Umfeld schaffen, und nicht nur Budget zur Verfügung stellen, meint Jürgen Brandes, CEO der Division Process Industries and Drives der Siemens AG. In Österreich herrsche weniger Diskrepanz zwischen Politik und Industrie als in Deutschland. Das Europäische Forum Alpbach ist für ihn ein positives Beispiel.

Mehr Dynamik bei Themen wie künstliche Intelligenz sei allein schon wegen der großen Ambitionen Chinas notwendig. Dort seien allein für dieses Thema 2000 Professorenstellen geschaffen worden, die Studenten würden geradezu gedrillt.

