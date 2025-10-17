Siemens Energy erweitert steirisches Werk für Windkraft-Trafos

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Siemens Energy baut sein Werk in Wollsdorf im Bezirk Weiz aus und verdreifacht damit die steirische Produktionsfläche für Windkraft-Transformatoren. Die Eröffnung erfolgte am Freitag im Beisein von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Landeshauptmann Mario Kunasek. Rund 450 Beschäftigte sollen hier arbeiten. Die Investitionssumme wollte man nicht bekanntgeben.

Transformator-Markt boomt Im Stammwerk in der oststeirischen Bezirkshauptstadt Weiz werden seit mehr als 130 Jahren Transformatoren gefertigt. Mit dem Ausbau der Produktion im nahen Wollsdorf - rund 25.000 Quadratmeter - nehme die Bedeutung der oststeirischen Werke weiterhin zu, hieß es bei Siemens Energy. Denn Transformatoren für Windturbinen boomten weltweit. Laut Medienberichten könnten bis zu 2.000 Windkraft-Transformatoren pro Jahr hergestellt werden. Ein weiteres Werk von Siemens Gamesa befindet sich im norddeutschen Cuxhaven, hier werden Offshore-Windkraftturbinen hergestellt.

"Musterbeispiel" für Re-Industrialisierung Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer nannte Siemens Energy "ein Musterbeispiel" für den Exportstandort Österreich. "Wenn wir auf unsere Stärken setzen - auf Fleiß, Erfindergeist und Internationalität -, dann sind wir wettbewerbsfähig. Unser Ziel muss es sein, weitere Betriebe für Österreich zu gewinnen. Denn nur wenn es uns gelingt, die Deindustrialisierung zu stoppen und eine echte Re-Industrialisierung zu starten, können wir Arbeitsplätze sichern und unseren Wohlstand langfristig erhalten", so der Minister.

Mit der Verdoppelung des Investitionsfreibetrags schaffe man gezielte Anreize für Ausbau und Wachstum, mit dem Industriestrom-Bonus entlaste man insbesondere die energieintensive Industrie, sagte Hattmannsdorfer bei der Eröffnung.

Fachkräfte werden gesucht Die Transformatoren dienen dazu, die elektrische Spannung in eine höhere oder eine niedrigere Spannung umwandeln zu können. Laut Siemens sei die Herstellung dieser Transformatoren nur in einem sehr eingeschränkten Maß automatisierbar und erfordert spezialisiertes Fachpersonal. Gesucht würden noch Fachkräfte, zuletzt waren schon rund 120 neue Jobs geschaffen worden.