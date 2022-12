Siegfried Wolf neuer Investor bei Vorarlberger Sport- und Modehaus

Das in Lech am Arlberg ansässige Sport- und Modehaus Strolz (Strolz GmbH) hat für die Unternehmenssanierung prominente Investoren gefunden. Ex-Magna-Manager und Unternehmer Siegfried Wolf, Daniel Grieder, CEO der Hugo Boss AG, und Immobilien-Projektmanager Reinhard Wolf steigen als neue Gesellschafter ein und übernehmen 41 Prozent des Unternehmens. Größter Anteilseigner des Traditionsbetriebes bleibt die Familie Strolz mit 59 Prozent.

"Es ist nach der Bestätigung des Sanierungsplans der nächste Schritt, um die Zukunft der Strolz GmbH mit Sitz in Lech am Arlberg nachhaltig zu sichern", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Investoren würden neben finanziellen Mitteln auch ein umfassendes Know-how in das Sport- und Modehaus miteinbringen.

Wolf: "Kein Lech ohne Strolz"

„Ich habe der Familie Strolz meine Unterstützung aus zwei Gründen angeboten: Zum einen kann und will ich mir Lech ohne Strolz nicht vorstellen. Zum anderen bin ich von Olivia und Daniel Strolz überzeugt. Gemeinsam mit Daniel Grieder und Reinhard Wolf sind wir ein umsetzungsstarkes Team“, wird Manager Siegfried Wolf zitiert.

Olivia Strolz bleibt alleinige Geschäftsführerin. "Unser Plan war es, Strolz wirtschaftlich zu stärken und gleichzeitig frischen Wind hineinzubringen – das ist uns mit diesem Team perfekt geglückt. Nach schwierigen Zeiten geht es für uns nun klar bergauf. Einen besseren Abschluss für unser 101. Jubiläumsjahr hätten wir uns nicht wünschen können", so Strolz.

Die Strolz GmbH betreibt am Arlberg - in Lech, Zürs und Stuben - vier Filialen und beschäftigte zuletzt 70 Mitarbeitende. Infolge des Umsatzeinbruchs nach dem ersten Lockdown musste das Unternehmen im Dezember 2020 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragen. Die Überschuldung betrug rund 12 Mio.Euro. Der Sanierungsplan des Unternehmens wurde bereits im Apirl positiv bestätigt und damit der Fortbestand der Strolz GmbH gesichert.