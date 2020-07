Fast hätten sie einander die Show gestohlen, dabei haben es beide Ereignisse verdient, sie entsprechend zu würdigen: Deutschlands Angela Merkel trat am Dienstag endlich zu jener Versöhnungsreise nach Athen an, die nach Monaten der beiderseitigen Verunglimpfungen bitter nötig war. Und in Luxemburg haben sich elf Finanzminister bereit erklärt, möglichst rasch eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Man könnte fast meinen: Die EU, sie bewegt sich doch.

Nun wird eine Mini-Steuer auf Finanztransaktionen von 0,01 bis 0,1 Prozent (!) nie mehr sein können als ein kleines Symbol der Gerechtigkeit. Doch solche Symbole sind von enormer Bedeutung angesichts der gewaltigen Einschnitte bei Löhnen und Sozialem quer durch die EU-Peripherie. Wenn sich jetzt noch die simple Erkenntnis durchsetzte, dass zu Tode gespart auch gestorben ist, wäre Europa einen großen Schritt weiter.