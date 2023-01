Shell erwartet Kosten von zwei Milliarden Dollar wegen Übergewinnsteuern

Der britische Energiekonzern Shell geht von Milliardenkosten wegen der in verschiedenen Ländern eingeführten Übergewinnsteuern aus. Die Auswirkungen der in EU-Staaten und Großbritannien erhobenen Abgabe auf das Konzernergebnis im vierten Quartal "werden voraussichtlich etwa zwei Milliarden Dollar (1,9 Mrd. Euro) betragen", erklärte Shell am Freitag. Detailliertere Angaben würden im Februar folgen.