Shell darf in der Arktis Öl und Gas fördern

Die Proteste der Umweltschützer verhallten ohne Wirkung: Die zuständige US-Behörde hat diese Woche dem britisch-niederländischen Konzern Shell ein mehrjähriges Förderprojekt abgesegnet – zumindest unter Einhaltung von Auflagen. Shell will im Eismeer an der Nordwestküste Alaskas nach Gas und Öl bohren. An bis zu sechs Stellen in relativ flachem Wasser.

Die Erwartungen des Energieriesens sind hoch. Schließlich vermuten Experten, dass in der Arktis bis zu ein Fünftel der unentdeckten Öl- und Gasvorkommen der Welt zu finden sind. Entsprechend hartnäckig hat Shell um die Genehmigung gekämpft und will schon im Sommer mit den Bohrungen starten. Dieser Plan könnte noch vereitelt werden. Unter anderem vom Bundesstaat Alaska, der weitere Genehmigungen erteilen müsste.