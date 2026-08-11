Shein geht an die Börse: Bewertung deutlich zurückgenommen

Der chinesische Online-Modehändler Shein will offenbar bereits am kommenden Mittwoch seinen Börsengang in Hongkong einleiten. Das Unternehmen werbe in dieser Woche bei Investoren für die Aktien, sagten zwei Insider am Dienstag. Eine Stellungnahme von Shein lag zunächst nicht vor.

Der Fast-Fashion-Anbieter mit Sitz in Singapur strebt dabei eine Bewertung zwischen 30 und 40 Milliarden Dollar an, wie die Nachrichtenagentur Reuters in der vergangenen Woche berichtete.