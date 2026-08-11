Shein geht an die Börse: Bewertung deutlich zurückgenommen
Der chinesische Online-Modehändler Shein will offenbar bereits am kommenden Mittwoch seinen Börsengang in Hongkong einleiten. Das Unternehmen werbe in dieser Woche bei Investoren für die Aktien, sagten zwei Insider am Dienstag. Eine Stellungnahme von Shein lag zunächst nicht vor.
Der Fast-Fashion-Anbieter mit Sitz in Singapur strebt dabei eine Bewertung zwischen 30 und 40 Milliarden Dollar an, wie die Nachrichtenagentur Reuters in der vergangenen Woche berichtete.
Geschäftliche Herausforderungen
Bereits Anfang August hatte Shein damit begonnen, Investoren zu treffen, hieß es kürzlich bereits von Kennern. Die angestrebte Bewertung wäre allerdings ein deutlicher Abschlag im Vergleich zu früheren Finanzierungsrunden.
2022 wurde Shein noch mit 98,2 Milliarden Dollar bewertet, bei Kapitalerhöhungen in den Jahren 2023 und 2024 dann mit 64 Milliarden Dollar. Die niedrigere Bewertung spiegle wachsende geschäftliche Herausforderungen wider, hieß es.
Zum Vergleich: Die schwedische Kette H&M wird mit etwa 26 Milliarden Dollar bewertet, der japanische Uniqlo-Eigner Fast Retailing mit 161 Milliarden Dollar und die spanische Zara-Mutter Inditex mit 208 Milliarden Dollar.
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