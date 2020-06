Seniorenclub auf dem Arbeitsmarkt

Über 75 und noch im Job? Auch das gibt es in Österreich. Ganze 743 Beschäftigungsverhältnisse weist die Statistik aus, um 20 mehr als im Vorjahr. Weil die Österreicher immer älter werden, herrscht in der stark wachsenden Altersgruppe 50plus Jahr für Jahr Rekordbeschäftigung. Im Jänner entfielen zwei Drittel des Beschäftigtenzuwachses auf ältere Arbeitnehmer, im Februar war die Entwicklung ähnlich. Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer freut sich, dass zwei von drei zusätzlichen Arbeitsplätzen auf Ältere entfallen. Aber die Statistik ist tückisch. „Die Beurteilung, welche Jobs tatsächlich neu sind, kann mit den Bestandsgrößen nicht gemacht werden“, sagt WIFO-Arbeitsmarkt-Expertin Christine Mayrhuber. Soll heißen: Es bleiben auch oben mehr in Beschäftigung und unten kommt weniger nach.

„Wir beobachten schon seit Jahren, dass immer weniger in dieser Altersgruppe vorzeitig in Pension gehen“, bestätigt Mayrhuber. So hat sich die Beschäftigungsquote bei den 55- bis 59-Jährigen von 20,6 Prozent im Jahr 1995 auf 45 Prozent im Vorjahr mehr als verdoppelt. Auch deshalb, weil mehr nachrücken. Analog dazu sinkt die Pensionsquote in dieser Gruppe. „Wer eine gute Stelle hat und im Job bleiben kann, bleibt auch“, so Mayrhuber. Im EU-Vergleich holt Österreich bei der Beschäftigung Älterer zwar stark auf, liegt aber immer noch unter dem Schnitt.