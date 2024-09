Führungswechsel bei Semperit: Stanek folgt auf Haider

Manfred Stanek wird neuer Vorstandsvorsitzender der Semperit AG Holding und folgt damit Karl Haider nach, der auf eigenen Wunsch seinen Vertrag nicht mehr verlängern wollte. Stanek erhielt einen Vertrag bis 29. Februar 2028, teilte Semperit am Donnerstag mit.

Stanek ist in der heimischen Industrie kein Unbekannter. Seit Anfang 2023 leitete er als Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied die operativen Agenden des internationalen Kunststoff- und Schaumstoffkonzerns Greiner AG mit Sitz in Österreich. Zuvor war er sechs Jahre lang CEO der Sparte Greiner Packaging. Das Unternehmen teilte erst am Mittwoch mit, dass Stanek mit Jahresende aus dem Unternehmen ausscheiden wird und ein Nachfolger gesucht werde.