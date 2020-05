Selbstfahrendes Auto: "Keine Science Fiction mehr"

In Österreich werde die Personalsuche hingegen immer schwieriger. "Der Pool an hoch qualifizierten Technikern ist ziemlich ausgedünnt und es kommen demografisch bedingt einfach viel zu wenige Junge nach", klagt Kopetz. In den nächsten Jahren würden viele IT-Fachkräfte in Pension gehen und die Problematik noch einmal verschärfen. In Deutschland sei der Fachkräftemangel im Technologiebereich bereits dramatisch, der Wettbewerb um die besten Köpfe laufe längst global. Mit Gehältern wie in den USA könne ein mittelständisches Unternehmen wie TTTech aber kaum mithalten, so Kopetz.

Das Unternehmen, 1998 als Spin-Off der Technischen Universität Wien gegründet, beschäftigt aktuell 400 Mitarbeiter und setzte im Vorjahr 53 Millionen Euro um. 48 Prozent des Umsatzes entfällt auf die Autobranche, der Rest auf Hard- und Software-Lösungen für die Luft- und Raumfahrt. So kommt TTTech-Know-how etwa in der Boeing 787 oder im NASA-Raumschiff Orion zum Einsatz.