Seilbahnwirtschaft erholte sich heuer im Winter von Corona

Die heimische Seilbahnwirtschaft hat sich im Winter 2021/22 trotz anhaltender Pandemie in Richtung Normalität bewegt. Die Umsatzlücke zur letzten Normalsaison vor der Coronakrise hat sich spürbar verkleinert. Die endgültigen Zahlen für den April, in den auch die Osterferien fielen, liegen zwar noch nicht vor, doch das Umsatzminus am Ende der Saison "wird sich um die 7 Prozent gegenüber dem Vorkrisen-Dreijahresschnitt einpendeln", erwartet der WKÖ-Fachverband.