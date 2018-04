Seestadt Aspern als Großlabor für Energieversorgung der Zukunft

In der Wiener Seestadt Aspern geben sich Besucher aus aller Welt die Klinke in die Hand. Objekt der Begierde der Vertreter von Stadtverwaltungen und Netzbetreibern sowie von Wissenschaftlern ist das Energieeffizienzprojekt von Aspern Smart City Research (ASCR). Ein ähnliches Projekt dieser Größe gibt es in ganz Europa nicht, ist ASCR-Geschäftsführer Georg Pammer stolz.

Er forscht mit seinem Team an zukünftigen Energielösungen für den urbanen Raum, zum Beispiel wie sich der -Ausstoß und der Energieverbrauch verringern und die Energieeffizienz erhöhen lässt. In Aspern soll das gelingen, in dem der Eigenverbrauch durch Vorausplanung optimiert wird und Gebäude als Stromhersteller am Energiemarkt teilnehmen. Objekte, die dafür beobachtet werden, sind herkömmlich errichtete Gebäude – also keine Passivhäuser oder ähnliches. Darunter befinden sich eine Schule, ein Studentenheimkomplex und ein Bürogebäude.

Beheizt werden sie mit Fernwärme, darüber hinaus werden Fotovoltaik, Solarthermie, Hybridanlagen, Wärmepumpen und elektrische Speicher verwendet. Geforscht wird nicht in Labors, sondern mitten im Alltag. Pammer bringt ein paar Beispiele: Scheint am Sonntag die Sonne und wird am Montag viel Strom gebraucht, werden vorsorglich die Batterien mit Sonnenkollektoren aufgeladen. Scheint die Sonne, und man braucht keinen Strom, wird die Energie in der Erde gespeichert. „Ziel ist, mit den Energiequellen und Energiespeichern besser zu jonglieren“, sagt Pammer. Der Strom kann aber auch am Energiemarkt verkauft werden, wenn der Preis stimmt.