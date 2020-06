Seen in privater Hand: "Der Neid ist größer, als alles wert ist"

Es täte nicht weh, einen See zu besitzen, sagt Gundula Meßner, die Eigentümerin des Keutschacher Sees: "Aber der Neid ist größer, als alles wert ist. Da wird man sehr genau beobachtet und beim Naturschutz angezeigt." An Verkauf habe sie jedoch noch nie gedacht.

Schwimmen gehe sie in "ihren" See eher selten: "So richtig genieße ich ihn im Winter beim Eislaufen – ich darf ja." Denn grundsätzlich ist die 144 Hektar große Wasserfläche für dieses Wintervergnügen gesperrt: "Sonst müsste ich die Eisfläche betreuen und für Unfälle haften."

Seit 1924 ist der See im Besitz der Familie. Der kinderlose Bruder der Großmutter, ein Großgrundbesitzer, vermachte seiner Schwester den Keutschacher See: "Wälder und Grundstücke gingen an männliche Nachkommen. Damals, 1954, war ein See wertlos", erzählt Meßner, die in Pörtschach am Wörthersee ein Appartementhaus betreibt. In den 1970er-Jahren wandelte sich dies offenbar: "Da wollte man mich im öffentlichen Interesse enteignen." Zehn Jahre dauerte es, bis eine Entscheidung zugunsten des Privateigentums gefällt wurde.

Die Nutzung durch "Fremde" belaste sie nicht: "Das ist eher ein schönes Gefühl." Die einzige Motorboot-Bewilligung hat die Wasserrettung, Elektroboote sind erlaubt. Tauchen ist wegen der 2011 zum Weltkulturerbe ernannten Pfahlbausiedlung mitten im See verboten.