Wenn Second Hand keine Hilfe ist: Kleiderspenden belasten Afrika

Der Anstieg von Alttextilien durch Fast-Fashion sei inzwischen "als zentrales Umwelt-, Klima- und Menschenrechtsproblem anerkannt", so Südwind-Sprecherin Gertrude Klaffenböck bei einem Pressegespräch am Donnerstag.

In Österreich seien 2022 circa 228.100 Tonnen an Textilabfällen entstanden und davon 67.000 Tonnen ins Ausland exportiert worden. Zentrales Problem, so die Aktivistin, sei "die Intransparenz dieser Handelsströme". Über Asien oder europäische Nachbarländer würden gebrauchte Gewänder häufig in Afrika landen und dort die Umwelt verschmutzen und Arbeitsmärkte belasten.

Uganda als Beispiel

Im ostafrikanischen Uganda hätten Secondhand-Importe zwar positive Effekte, erklärt die ugandische Gewerkschafterin Faith Irene Lanyero. Durch Handel und Transport von alten Kleidern entstünden nämlich Einkommensquellen und circa 700.000 Arbeitsplätze. Die lokale Industrie könne indes "nicht einmal die Hälfte der inländischen Nachfrage produzieren". Gebrauchtkleidung sei zudem ein "vernünftiges Bekleidungsmodell" für viele Menschen. Eine gebrauchte Bluse könne man für umgerechnet weniger als zwei Dollar kaufen, während neu hergestellte Stücke bis zu zehn Dollar kosten würden.