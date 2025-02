Teurer Aufschlag für billige Kleidung: Was die EU gegen weggeworfene Textilien tun will

Genau diesen Trend zu stoppen, ist das Ziel der EU-Abfallrahmenrichtlinie . Auf die haben sich vor wenigen Tagen die EU-Institutionen geeinigt. Bleiben also noch ein paar bürokratische Routinen und zweieinhalb Jahre Frist für die EU-Länder , um die Regelungen in die Praxis umzusetzen.

16 Kilo Textilien , so viel schmeißt laut EU-Kommission jeder europäische Bürger pro Jahr auf den Müll. Mit eingerechnet natürlich all das Gewand, das Billig-Textilketten, oder Online-Shops einfach entsorgen, auch weil es zu teuer ist, es zu lagern, oder zu recyceln. Tendenz also steigend.

Da es sich um eine Richtlinie handelt, kann jedes Land diese Umsetzung selbst gestalten - und das wird gar nicht so einfach, wie der KURIER in Gesprächen mit den zuständigen Behörden erfuhr. Grundsätzlich muss jedes Unternehmen, das in Zukunft Kleidung, aber auch Heimtextilien und Matratzen verkauft, die Kosten für das Recycling übernehmen. Es wird also von den Behörden eine Gebühr eingehoben, je nachdem, wie viel man verkauft hat. Die Höhe dieser Gebühr aber ist unterschiedlich und hängt von der voraussichtlichen Lebensdauer des Kleidungsstücks ab und von der Möglichkeit, das Material zu recyceln. Da nicht jedes Modell geprüft werden kann, soll es Kategorien geben, nach denen sich die Höhe der Gebühr richtet.

Gerade billig produzierte Kleidung, wie sie von chinesischen Online-Plattformen wie Temu, oder Shein in Europa vertrieben wird, dürfte somit mit den höchsten Gebühren belegt werden.