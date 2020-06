Sechs Gründe, warum nachhaltig gekauft wird

APA/BARBARA GINDLAPA5039990-2 - 28082011 - OBERTAUERN - ÖSTERREIC APZU APA-TEXT CI - Eine Kuh aufr "angezuckerten" W34; Wiese am Sonntag, 28.August 2011, in taueEineEine Kaltfront hat am Wom Wochenende für Wetprioleriolen in ;sterreich gesorgt. Sturm un