"Mit nassen Fetzen jagen"

Sardana

Bild

Der Flughafen will Gabmann freiwillig keinen Euro nachzahlen und setzte die interne Revision an. Deren Bericht mündete in einer geharnischten Gegenklage aufSchadenersatz. Der Vorwurf: Gabmann habe seinen Freund) bei der Vergabe von Shopflächen im neuen Check-in 3 (Skylink) bevorzugt, weil er mögliche bessere Offerte anderer Anbieter nicht weiter verhandelt habe.

Der Flughafen beziffert den Schaden mit zwei bis drei Millionen Euro. Das Imperium von Sardana, einst größter Händler am Airport, brach 2012 zusammen. Der insolvente Sardana baute die Shops nicht mehr aus, die Geschäfte standen monatelang leer.