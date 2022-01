Schweizer Notenbank machte 26 Milliarden Franken Gewinn

Dies ermögliche eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie, was dem im Gesetz festgesetzten maximalen Betrag entspricht, sowie eine Gewinnausschüttung an die öffentliche Hand von insgesamt 6 Mrd. Franken, hieß es weiter. Nach den Auszahlungen wird die Ausschüttungsreserve damit gut 102 Mrd. Franken betragen.

Die 6 Mrd. Franken gehen zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone, wobei der Betrag der maximalen Ausschüttung der Vereinbarung zwischen Bund und Nationalbank von Anfang 2021 entspricht. Demnach besteht die Gewinnausschüttung aus einem Grundbetrag von 2 Mrd. Franken, der ausgeschüttet wird, sofern ein Bilanzgewinn von mindestens 2 Mrd. Franken vorhanden ist. Hinzu kommen vier mögliche Zusatzausschüttungen von je 1 Milliarde Franken, die vorgenommen werden, wenn der Bilanzgewinn 10, 20, 30 oder 40 Mrd. Franken erreicht.

Nach neun Monaten war der SNB-Gewinn noch bei 41,4 Mrd. Franken gelegen. Das heißt, die SNB hat in der Periode von Oktober bis Dezember einen Verlust von über 15 Mrd. hinnehmen müssen. Die deutliche Aufwertung des Franken in den letzten Monaten und ein leichter Zinsanstieg in dieser Periode dürften der Grund dafür gewesen sein.