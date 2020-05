Schweizer kaufen Österreichs PayLife

Für die heimischen Kunden ändert sich unmittelbar gar nichts: Die Daten für die Kartenausgabe seien schon jetzt auf Servern in Italien gespeichert, die Kundendaten für das Händlergeschäft in der Schweiz. Six-Vorstand Nikolaus Santschi verspricht den PayLife-Kunden Verbesserungen durch den Zugang zum Produktangebot und Know-how von Six.

Bei PayLife in Wien setzen die neuen Schweizer Eigentümer aber rasch ihre Akzente. Schon am Tag nach der Übernahme präsentierten sie den neuen PayLife-Chef, Six-Manager Roger Niederer. Der bisherige PayLife-Boss Peter Neubauer ist jetzt einfaches Geschäftsführungsmitglied. Zudem haben die Schweizer Mirko Thomas Oberholzer in die Geschäftsführung entsandt. Den Aufsichtsrat von PayLife haben sie um 20 Personen auf sechs reduziert. Wie viele Mitarbeiter von PayLife gehen müssen, sagen die Six-Manager noch nicht.