Schweizer Jobwunder: Weniger als 100.000 Arbeitslose

Die Schweiz meldet die niedrigste Arbeitslosenquote seit zwei Jahrzehnten. Ende April waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) noch 90.534 Menschen als arbeitslos vorgemerkt, um gut 13 Prozent weniger als vor einem Jahr und 2,4 Prozent weniger als im März. Damit waren erstmals seit 20 Jahren wieder weniger als 100.000 Menschen arbeitslos, schreibt der Tagesanzeiger.

Die Arbeitslosenquote beträgt niedrige 2,0 Prozent. Eine tiefere Jahresquote für den Monat April wurde letztmals im Jahr 2001 mit 1,6 Prozent gemessen.

Weniger offene Stellen

Gleichzeitig wurden konjunkturbedingt im April aber auch weniger offene Stellen bei den RAV gemeldet. Im April waren es noch 52.223, um 4.519 weniger als im Vormonat März.

Inflation bei 2,6 Prozent

Anders als in Österreich ist die Inflation in der Schweiz auch im April zurückgegangen - und zwar von 2,9 Prozent im März auf 2,6 Prozent. In den ersten beiden Monaten war sie noch wegen höherer Strom- und Flugpreise deutlich angestiegen.