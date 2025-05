Starker Franken: Trumps Politik bringt die Schweiz ins Dilemma

Die Sänger in Tracht, das Matterhorn im Hintergrund und der Song „Made in Switzerland“ über sämtliche Erfindungen aus der Schweiz als Pausenfüller: Es wären nicht die Eidgenossen, würden sie die große Bühne des „Eurovision Song Contest“ nicht als Kulisse für wirtschaftliches Eigenmarketing nutzen. Tatsächlich sorgt das größte Musikevent der Welt in der Rheinstadt Basel für eine kleine Sonderkonjunktur. Großkonzerne wie Novartis, Swisscom oder Helvetia sind als Sponsoren dabei, entsprechend gut ist die Stimmungslage in der Schweizer Wirtschaft.