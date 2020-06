Schweiz: Nicht unter 3300 Euro im Monat

Stimmen die Bürger heute, Sonntag, für die Mindestlohn-Initiative der Gewerkschaft, hätte die Schweiz die mit Abstand höchste Lohnuntergrenze der Welt. Zum Vergleich: Der in Deutschland ab 2015 geplante Mindeststundenlohn wäre mit 8,50 Euro nicht einmal halb so hoch. In Österreich gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn, knapp die Hälfte aller Kollektivverträge (KV) sieht jedoch mehr als 8,50 Euro (ca. 1500 Euro pro Monat) als Einstiegsgehalt vor. Österreichische Unternehmen in der Schweiz wollten sich auf KURIER-Anfrage lieber nicht zur Mindestlohn-Debatte äußern: "Zu politisch."

Klassenkampf in den noblen Gassen Zürichs: "Geld ist genug da, aber schlecht verteilt", skandieren Aktivisten der Mindestlohn-Initiative und fordern "faire Löhne, von denen man auch leben kann". Fair, das heißt auf schweizerisch zumindest 22 Franken (18 Euro) pro Stunde oder 4000 Franken pro Monat, also knapp 3300 Euro.