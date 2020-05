"Schweine-Gipfel" soll Polit-Zwist lösen

Wenig beschäftigt die heimische Agrarbranche aktuell so heftig wie der Streit um die Käfighaltung von Mutterschweinen. Volksanwaltschaft und Tierschützer wollen den Kastenstand abschaffen, die Agrarbranche will keinen Cent in neue Ställe investieren: "Wenn das abgeschafft wird, wirft das die ganze Branche um 30 Jahre zurück", klagt ein Bauer dem KURIER.



Der Streit hat mittlerweile die obersten Instanzen erreicht: Agrarminister Niki Berlakovich und Gesundheitsminister Alois Stöger werfen sich gegenseitig Blockadehaltung vor. Weil keine Einigung in Sicht ist, droht die Volksanwaltschaft, noch heuer beim Verfassungsgerichtshof Klage einzureichen. Am Dienstag findet nun ein neuer "Schweine-Gipfel" bei Stöger statt.