Hotels bewerten ihre (un)liebsamen Gäste

Meinungen, vor denen die Hoteliers zittern. Denn unberechtigte Kritik kann rasch zum Buchungsminus und damit zu herben Einbußen führen. Viele Hotelbesitzer sehen daher nicht länger ein, warum die Bewertung nur in eine Richtung erfolgen soll. InSpanien dreht seit Jahresbeginn die von einem Hotelier "als Notwehr" gegründete Bewertungs-plattform elitebook.es den Spieß um. Dort können Hotels ihre Gäste bewerten und die Einträge anderen Hotels zur Verfügung stellen. Das Gäste-Rating soll vor "Diebstahl, Verwüstung und unverhältnismäßiger Kritik im Internet" schützen. Aber auch Positives soll erwähnt werden. Die Bewertung der Gäste erfolgt mit Smileys, zusätzlich können Kommentare angeklickt werden, etwa "hat im Zimmer geraucht". Hotels zahlen je nach Bettenanzahl einen Jahresbeitrag ab 25 Euro. Sie können eintragen, welche Gäste wie aufgefallen sind und Namen abrufen.

Nicht nur in Spanien, auch in Italien, den USA und in Großbritannien gibt es bereits Gäste-Plattformen. So wirbt etwa guestchecker.com ganz unverhohlen mit: "Überprüfe sie, bevor sie einchecken!" Problemgäste seien meist Wiederholungstäter, ist auf der Seite zu lesen, und diese könnten einer ganzen Reihe von Vermietern das Leben schwer machen. Und nicht nur diesen. Auch die Hotelgäste profitieren, denn wer will schon neben Krawallmachern schlafen.