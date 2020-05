Schwarzarbeit kostet Staat 3,5 Milliarden

Für den gelernten Österreicher nichts Neues: Das alte Auto noch ein letztes Mal reparieren lassen? Lieber ohne Rechnung. Neue Fliesen verlegen zu teuer? Nicht mit dem Pfuscher, den Freunde vermittelt haben. Die Putzfrau anstellen? Dafür reicht das Geld doch nicht.

Der Linzer Volkswirt Friedrich Schneider hat berechnet, dass in Österreich heuer Schwarzarbeit für 19,6 Milliarden geleistet wird – das sind fast 7,7 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Am meisten wird in Wien gepfuscht. Schneider schätzt die Dienstleistungen „ohne Rechnung“ in der Bundeshauptstadt auf 5,4 Milliarden Euro, gefolgt von Oberösterreich und Niederösterreich.