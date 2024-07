Schulterschluss für rasche Pannenhilfe

Der ÖAMTC forderte deshalb Ende April seine Mitglieder auf, sich in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu wenden, um den freien Zugang zu den Daten aus dem Auto sicherzustellen. 25.000 ÖAMTC-Mitglieder haben das auch getan. Unterstützung erhielten sie vom Nationalrat, der am Freitag ein einem All-Parteien-Beschluss für konsumentenfreundlichere Regelungen für die „Daten aus dem Auto“ gestimmt hat.