Schuldenreport: Konsum auf Pump führt in die Pleite

Finanzbildung: „Früh damit beginnen“

„Einen zumindest indirekten Zusammenhang zwischen dem Finanzwissen einerseits und den Überschuldungen andererseits“ attestiert Gerhard Weibold. Als CEO der financial education services AG ist ihm das Thema Finanzbildung seit vielen Jahren ein Anliegen.

„Wer nicht weiß, welche Verpflichtungen und Risiken mit einer Kredit- oder Leasingfinanzierung verbunden sind, läuft Gefahr, bei einer Veränderung der Lebenssituation – Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung – seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können“, warnt Weibold. Mit einem Entgegenkommen der Kreditgeber dürfe man nicht rechnen. Um die Finanzbildung der jungen Österreicher stehe es „ganz schlecht“. Die Leute wüssten nicht, worauf sie sich einlassen. „Sie sehen nur den aktuellen Zeitpunkt oder die nächsten Monate, in denen sie die Kreditrate begleichen können, aber in der Regel wird nicht langfristig kalkuliert“.

Mit Finanzbildung könne man nicht früh genug beginnen. Spätestens ab einem Alter von 16 Jahren sollten Jugendliche lernen, was ein Kredit oder ein Leasingvertrag ist. Derzeit werde höchstens freiwillig informiert, „aber das ist zuwenig“.

Bank- oder Versicherungsberater hätten in Schulen allerdings nichts verloren, meint der Experte. Mittlerweile sei es verboten, dass Bankberater in die Schulen gehen und den Schülern „ein Jugendkonto anhängen“. Die Informationsbusse der Nationalbank hält Weibold für „eine Alibi-Aktion. Das nützt Leuten nichts, die einen Kredit haben oder einen benötigen“. (HO)

FMA warnt vor lockerer Kreditvergabe

Bargeld binnen weniger Minuten, den Online-Kredit bequem via App am Smartphone „checken“: Der Zugang zu geborgtem Geld wird immer niederschwelliger. Start-ups im Finanzbereich, so genannte FinTechs, treiben mit innovativen Vertriebslösungen Banken vor sich her. Niedrigstzinsphase und Wettbewerb sorgen in Deutschland sogar schon für Konsumkredite mit Negativzinsen, quasi mit Schulden Geld verdienen. Hinter den zumeist an Jugendliche gerichteten Lockangeboten verbergen sich Marketing-Aktionen zur Daten- und Neukundengewinnung.

Auch bei Österreichs Banken reißen in der Kreditvergabe allzu lockere Sitten ein, kritisierte kürzlich die Finanzmarktaufsicht (FMA). So sei es keine Seltenheit, dass Häuslbauer Finanzierungen mit überlangen 40 Jahren Laufzeit bewilligt bekommen. Manche Kreditnehmer können ihre Raten bis 80 Jahren abstottern – früher war mit Pensionsantritt in der Regel Schluss. Auch der Eigenmittelanteil sinkt bedenklich; Bankkunden müssen oft nicht einmal mehr 20 Prozent Erspartes vorweisen können.

Im Visier hat die FMA auch die Konsumkredite, wo es zumeist um schnelles Geld für rasche Anschaffungen geht. Hier sollen die Anbieter auf Haushaltsrechnungen und Rückzahlungsfähigkeit der Konsumenten abstellen, mahnt die FMA. Sie droht den Banken mit Sanktionen, sollten sie die laxer gewordenen Vergabekriterien nicht abstellen. Im Aufschwung würden nämlich jene Finanzierungen getätigt, die dann in der nächsten Krise zu faulen Krediten werden. (ast)