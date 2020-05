Schuldenkrise: Kurze Leine für die Spekulanten

Sie sind die Zündler an den Finanzmärkten, die die Herde in Bewegung bringen: Die Spekulanten, meist große Hedge Fonds, die ihren Sitz auf einer Karibikinsel haben. Sie suchen nach geeigneten Opfern wie derzeit hoch verschuldete europäische Staaten und setzen auf einen Verfall der Kurse ihrer Staatsanleihen.



Und sie finden gute Gründe dafür, dass die Anleihen an Wert verlieren müssen. Zum Beispiel für Italien: Das Land braucht im zweiten Halbjahr 2011 rund 170 Milliarden Euro an frischem Geld, das es über die Emission von Anleihen aufbringen will. Angesichts der hohen Schulden sei aber nicht sicher, ob Italien auf Dauer zurückzahlen könne. Daher müssen die Anleihen billig sein, die Kurse also tief und die Zinsen hoch, lautet die Analyse der Hedge Fonds. Darauf springt die Masse der Investoren - von großen Pensions- und Investmentfonds, Versicherungen bis zu Kleinanlegern auf. Sie stoßen ihre Italien-Anleihen ab, weil diese ja an Wert verlieren werden und die Abwärtsspirale kommt in Gang.