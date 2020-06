Schon eine Million Erwerbstätige über 50

Die Zahl der Beschäftigten in Österreich wird bis zum Jahr 2030 relativ konstant bleiben, allerdings gibt es deutliche Veränderungen bei der Altersstruktur und beim Frauenanteil. Laut aktueller Analyse der Statistik Austria steigt der Altersschnitt vor allem in den nächsten Jahren deutlich an. Grund: Die Jahrgänge 1963 bis 1967 waren die mit Abstand geburtenstärksten in Österreich ("Baby-Boomer"). Zugleich sinkt die Zahl der jüngeren Arbeitnehmer wegen Geburtenrückgang und späterem Berufseintritt.