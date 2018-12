Schneewette verloren: Hartlauer zahlt eine Million Euro aus

Rund eine Million Euro muss die Optik-Handelskette Hartlauer an ihre Tiroler Kunden zurückzahlen, berichtet die Tiroler Tageszeitung. Am Weihnachtstag habe es in Innsbruck gegen 12 Uhr geschneit, weshalb alle Kunden, die zwischen 15. November und 8. Dezember Waren im Wert von mindestens 35 Euro eingekauft und eine gerade Kassenbon-Endziffer haben, den gesamten Kaufpreis rückerstattet erhalten. Bis 31. Jänner ist die Aktion gültig.

Die Schneewette von Hartlauer sieht vor, dass in jenen Bundesländern die Einkaufspreise rückerstattet werden, in denen es am 24. Dezember vor dem Rathaus der Landeshauptstadt schneite. Das war in diesem Jahr nur in Innsbruck der Fall. Online-Kunden gehen deshalb leer aus, für diese ist laut Regulativ nämlich die Wetterlage in Linz entscheidend.