Schmuck-Architektin Boltenstern: Nie ohne meinen 3D-Drucker

Die eigene Handschrift auf einen edlen Schmuckstück verewigen? Kein Problem. Der individuelle Schriftzug wird gescannt und mit wenigen Mausklicks am Bildschirm an einen Ring oder ein Armband angebracht. Das alles kann der Kunde selbst am Heim-PC erledigen und das persönliche Schmucktstück gleich direkt über die Homepage von Boltenstern Jewellery in Auftrag geben.