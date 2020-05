Schlumberger-Chef: "Umsätze 50 Prozent unter dem Vorjahr"

Benedikt Zacherl ist seit 2008 in verschiedenen Funktionen in der Wein- und Sektkellerei Schlumberger beschäftigt. Anfang des Jahres ist der 45-Jährige in die Geschäftsführung aufgerückt. Dann kam das Coronavirus, der Sektumsatz brach ein, 80 Prozent der Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt.

KURIER: Keine Hochzeiten, keine Abendempfänge, geschlossene Bars und Nachtlokale. Wo soll jetzt noch Sekt verkauft werden?

Benedikt Zacherl: Unsere Umsätze lagen zuletzt 50 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Nicht nur deshalb, weil die Gastronomie über Wochen geschlossen war. Im Handel haben Konsumenten auch nicht primär an den Sektkauf gedacht. Zudem kam der Tourismus zum Erliegen. Das haben wir im Duty-Free-Geschäft gespürt, auf Flughäfen oder auf Schiffen.

Welche Bedeutung hat dieses Geschäft?

Etwa 30 Prozent vom Exportumsatz. Aber auch in Österreich verkaufen wir viel an Touristen, denken Sie nur an den Kongresstourismus und die damit verbundenen Abendveranstaltungen. In der Gastronomie werden die Folgen der Krise noch lange nachwirken. Ich gehe davon aus, dass es jetzt, nach der Wiedereröffnung, einen kurzen Hype geben wird, der dann wieder abebbt. Man darf ja nicht vergessen, dass viele arbeitslos oder in Kurzarbeit sind. Wir machen übrigens 40 Prozent des Geschäfts in der Gastronomie.