Schlecker: Zitterpartie um 3000 Jobs

Firmengründer und Eigentümer Anton Schlecker hatte in seinen besten Zeiten 14.000 Filialen in 17 Ländern und beschäftigte mehr als 50.000 Mitarbeiter. Das Konzept der spartanisch eingerichteten Läden mit dem Billig-Image kam bei Kunden immer weniger an. Schlecker verlor stetig Marktanteile. Die Zahl der Filialen und Mitarbeiter hat sich mittlerweile fast halbiert. Ende 2010 hat Anton Schlecker, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau geführt hat, das Firmenimperium an seine Kinder Lars und Meike übergeben. Sie konnten es nicht mehr retten.

Was gehört zum Schlecker-Konzern?

Zur Drogeriekette Anton Schlecker e.K. gehört neben der Schlecker Homeshopping GmbH die hundertprozentige Tochter Schlecker XL und IhrPlatz - alle sind insolvent. Die Schlecker International GmbH, zu der auch Österreich ( Anton Schlecker Gesellschaft m.b.H.) gehört, ist nicht insolvent, gehört aber zum Vermögen von Firmengründer Anton Schlecker.

Schlecker betreibt noch Märkte in Luxemburg, Belgien, Italien und Portugal. In Holland existiert die Versandapotheke Vitalsana.

Laut Handelsblatt-Recherchen verfügt Schlecker noch über 6558 Filialen, 930 davon in Österreich. In Deutschland sind nach dem Kahlschlag noch etwa 3200 Standorte übrig. Auf dem Höhepunkt des Erfolges waren es 14.000 Filialen in 17 Ländern. Die Mitarbeiterzahl reduzierte sich von ehemals über 50.000 auf etwa 27.000 Personen. In Österreich beschäftigt Schlecker rund 3000 Menschen, in Deutschland 14.300. Der Konzern-Umsatz reduzierte sich laut Handelsblatt von 7,42 Mrd. Euro im Jahr 2008 auf derzeit 3 Mrd. Euro. In Österreich wurden zuletzt rund 300 Mio. Euro umgesetzt.