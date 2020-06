Schlecker: "Österreich ist unser bestes Land"

Um die Profitabilität zu verbessern, kündigte Rusch für Österreich weitere Filialschließungen "im niedrigen zweistelligen Bereich" an. Derzeit betreibt Schlecker nach eigenen Angaben 930 Märkte mit 2995 Mitarbeitern, Zielgröße für die nächsten Jahre seien 900 Geschäfte. Trocken kommentierte Rusch die Ergebnisse der jüngsten Verbraucheranalyse des IMAS-Instituts, wonach Schlecker im Vorjahr 16 Prozent seiner Kunden verloren hat, in Wien sogar 59 Prozent. "Das ist von uns durchaus so gewollt." Man wolle mit moderneren, "deutlich helleren und freundlicheren" Läden neue Kundenschichten ansprechen und sich aus schlechten, urbanen Lagen zurückziehen. Waren es bisher vor allem ältere Männer, die zu Schlecker einkaufen gingen, sollen es künftig vermehrt auch Jüngere und Frauen sein, so der Plan.

Mit moderneren Filialen in der Kundengunst eindeutig aufholen konnten im Vorjahr Bipa und Müller.