Schlecker kappt 12.000 Jobs, Lieferausfälle in Österreich

Von einer erfolgreichen Sanierung in Deutschland hänge auch der Fortbestand der Österreich-Tochter mit 931 Filialen ab. Diese ist zwar nicht insolvent, muss aber, wie berichtet, ebenfalls unrentable Geschäfte schließen. Die Anzahl soll „im unteren zweistelligen Bereich“ liegen, hieß es zuletzt.

Wegen der Insolvenz in Deutschland ist der Warenfluss in den heimischen Schlecker-Filialen gehörig ins Stocken geraten, wie am Mittwoch ein KURIER-Lokalaugenschein in mehreren Wiener Filialen ergab. Offiziell gab Schlecker zuletzt an, dass die Warenversorgung zu 80 Prozent gesichert sei, tatsächlich dürfte die Lieferbereitschaft weit geringer sein.